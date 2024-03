Atp Miami, Sinner rimonta e batte Griekspoor in 3 set: è agli ottavi

L’italiano ha vinto col punteggio di 5-7, 7-5, 6-1 dopo aver perso il primo set e alla fine di una lotta durata 2 ore e 23 minuti. Nel secondo set, interruzione di 50 minuti per pioggia ascolta articolo

Jannick Sinner ha battuto in tre set l’olandese Tallon Griekspoor, n.25 del ranking Atp, nei sedicesimi del Miami Open. Il risultato è 5-7, 7-5, 6-1 a favore dell'azzurro, che ha dovuto rimontare il primo set lasciato all'avversario in una partita complicata anche da una sospensione per pioggia sul 3-3 nel secondo set. Ma è stato proprio al rientro in campo, dopo 50 minuti, che un Sinner molto più concreto e determinato ha rovesciato le sorti del match. L’italiano, così, soffre ma accede agli ottavi del Masters 1000 di Miami.

La partita A vincere il primo set è stato Tallon Griekspoor: ha chiuso con il punteggio di 7-5 in 49 minuti di gioco. Nel secondo set, sul punteggio di 3-3, ha iniziato a piovere e il match è stato interrotto. I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, per poi tornare in campo una cinquantina di minuti dopo e riprendere la sfida. Ad aggiudicarsi il secondo set è stato Sinner: non senza soffrire, ha vinto 7-5 in un’ora di gioco. Il tennista italiano conquista anche il terzo set, con il punteggio di 6-1, e va agli ottavi. Alla fine, la partita è durata 2 ore e 23 minuti. Prima di Griekspoor, per approdare al terzo turno Sinner aveva battuto 6-3, 6-4 il torinese Andrea Vavassori. L’olandese, invece, aveva sconfitto lo statunitense Alex Michelsen. vedi anche Jannik Sinner, chi è il giovane tennista italiano. FOTO

Gli altri italiani Per quanto riguarda gli altri italiani, esordio positivo per Lorenzo Musetti: ha battuto al secondo turno il russo Roman Safiullin, col punteggio di 7-5, 6-1, e al prossimo turno affronterà lo statunitense Ben Shelton. Vittoria anche per Matteo Arnaldi, che vola agli ottavi dopo aver battuto Denis Shapovalov. Camila Giorgi, invece, è uscita di scena al secondo turno perdendo 6-1, 6-1, in un'ora e sette minuti di partita, contro la polacca Iga Swiatek. Si ferma al terzo turno, poi, il cammino di Jasmine Paolini: la tennista toscana, numero 14 del ranking Wta, nei 16mi è stata battuta in tre set dalla statunitense Emma Navarro col punteggio 6-2, 3-6, 6-0 in un'ora e 51 minuti di partita. vedi anche Italia-Ecuador 2-0, azzurri vincono la seconda amichevole del tour Usa