Milano-Sanremo, Philipsen vince la Classica di Primavera

Trionfo per il ciclista belga. Sul podio l'australiano Michael Matthews e lo sloveno Tadej Pogacar. Quinto classificato l'italiano Alberto Bettiol

Il ciclista belga Jasper Philipsen ha trionfato nella 115esima edizione della Milano-Sanremo. Al secondo posto si è piazzato l'australiano Michael Matthews, seguito al terzo posto dallo sloveno Tadej Pogacar. Al quinto posto si è classificato l'italiano Alberto Bettiol. Per il corridore della Alpecin-Deceuninck si tratta della prima volta nella classica di Prinavera. Philipsen ha concluso la gara di 288 chilometri in 6h14'44'', alla media record di 46,100 chilometri all'ora. Al quarto posto si è classificato Mads Pedersen, precedendo Bettiol. Il campione del mondo, Mathieu Van der Poel, vincitore nel 2023, ha chiuso al decimo posto dopo aver lavorato per favorire la volata vincente del compagno di squadra del belga.

La cronaca della gara Il belga della Alpecin-Deceuninck ha vuinto in una volata ristretta su Via Roma, battendo al fotofinish Matthews (Team Jayco AlUla) e Pogacar (UAE Emirates). Primo degli italiani Alberto Bettiol, quinto nell'ordine d'arrivo, probabile guasto meccanico per Filippo Ganna a 4 chilometri dal traguardo. Nulla da fare per Pogacar, il grande favorito della vigilia: lo sloveno ha provato ad attaccare sul Poggio senza però riuscire a staccare gli avversari. La Sanremo 2024 è stata caratterizzata dalla fuga iniziale durata fino agli ultimi chilometri, diversi gli attacchi negli ultimi metri: Matej Mohoric ha provato il primo contropiede, azione personale anche di Matteo Sobrero ma l'azzurro della Bora non è riuscito a staccare gli avversari poco prima della volata. Vittoria numero 23 per il Belgio, l'ultimo successo italiano resta quello di Vincenzo Nibali nel 2018. leggi anche Ciclismo, Dennis accusato di aver investito la moglie con un furgone

Philipsen: "Uno sprint brutale, sono contentissimo" "Incredibile, è il sogno di ogni velocista vincere la Milano Sanremo così". Jasper Philipsen fatica a trattenere la gioia. "Sono contento e orgoglioso di aver vinto questo sprint. E' stato uno sprint brutale perché non c'erano tante energie nelle gambe. Matthews è stato fortissimo ma sono contentissimo di aver vinto così" A trascinare alla vittoria Philipsen anche il compagno di squadra Van der Poel, campione del mondo in carica. "È stato incredibile quello che ha fatto. Lo ringrazio veramente per quello che ha fatto andando a chiudere su tutti e ringrazio veramente tutti i miei compagni di squadra".

Y1L-CE/ S0B QBXB