Sei Nazioni, l'Italia vince 24-21: il cucchiaio di legno va al Galles

Record di vittorie e risultati utili per gli azzurri

Un vero trionfo per gli azzurri di Quesada: infatti nel Sei Nazioni l'Italia non ha mai vinto 2 partite e fatto 3 risultati utili di fila. Un duro colpo per i Dragoni con l’ultimo posto senza vittorie. Una cosa successa, con questa, solo 4 volte nella loro storia lunga 140 anni. La vittoria dell'Italrugby a Cardiff, ricorda quella, di nuovo all’ultima giornata, due anni fa. Nel 2022, nell’ultima sfida giocata al Principality Stadium, gli azzurri conquistarono il primo successo in trasferta contro il Galles, con la meta allo scadere di Edoardo Padovani. Galles e Italia si sono affrontate 33 volte: il bilancio dice 28 vittorie per i gallesi, 4 per gli Azzurri e un pareggio per 18-18 nel Sei Nazioni 2006. -