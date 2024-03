Iran, prima donna arbitro in una partita maschile: sarà al Var

Per la prima volta, una donna farà parte della squadra arbitrale iraniana di una partita di calcio maschile: lei si chiama Mahsa Ghorbani, ha 34 anni ed è stata nominata uno dei tre assistenti arbitrali (Var) per il derby che si disputerà oggi 13 marzo allo Stadio Azadi di Teheran tra Persepolis ed Esteghlal, le due migliori del campionato. Lo ha annunciato Khodadad Afsharian, capo del comitato arbitri della Lega calcio iraniana. Ghorbani, che ha già arbitrato la la Coppa d'Asia femminile Afc e la Coppa del mondo femminile 2023, sarà dunque la prima donna iraniana ad arbitrare una partita maschile.

Ammesse anche le tifose donne

Secondo l'agenzia Mehr, tra gli spettatori del match saranno ammesse anche le donne. Un "diritto" affatto scontato in Iran, dove le autorità della Repubblica islamica hanno permesso l'ingresso delle tifose per la prima volta in 40 anni solo nel 2019. Una svolta che era avvenuta grazie alle pressioni della Fifa sul governo iraniano dopo la tragica morte di Sahar Khodayari, la tifosa 30enne che si era data fuoco per non tornare in carcere dopo essere stata scoperta sulle tribune in mezzo agli uomini.