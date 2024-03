Serie A, D'Aversa squalificato 4 giornate per la testata ad Henry

Quattro giornate di squalifica. È questa la sanzione del giudice sportivo della serie A per Roberto D'Aversa. La sentenza arriva dopo la testata contro l'attaccante del Verona Thomas Henry. Il tecnico del Lecce era comunque già stato esonerato dal club ieri.

Cos'è successo

Clima di tensione durante la ventottesima giornata di Serie A, che esplode poco prima del triplice fischio di fine, quando Thomas Henry si dirige verso il difensore del Lecce Pongracic. I due giocatori si erano già confrontati durante la partita, ma lo scontro si trasforma in una vera e propria rissa alla quale partecipa anche D'Aversa. L'allenatore perde il controllo e si avvicina a Henry per colpirlo con una testata. Nelle immagini si vede il giocatore del Verona poi cadere a terra. Sia D'Aversa che Henry sono stati espulsi a fine partita. Dopo il rientro negli spogliatoi, l'allenatore del Lecce fornisce le proprie spiegazioni ai microfoni di Sky Sport: "Negli ultimi minuti la gara è stata segnata da continue provocazioni, che comunque non giustificano quello che è successo".