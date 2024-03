Lazio, Maurizio Sarri ha rassegnato le sue dimissioni

In attesa di capire se il presidente Lotito accetterà o meno, l'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus ha deciso di lasciare la panchina dei biancocelesti. Fatale la sconfitta contro l'Udinese in campionato, culmine di un periodo piuttosto negativo per Immobile e compagni

Terremoto improvviso ed inatteso in casa Lazio. Maurizio Sarri, come conferma anche Sky Sport, ha rassegnato le sue dimissioni proprio il giorno seguente rispetto alla sconfitta contro l'Udinese, la quarta di fila per i biancocelesti, reduci peraltro da un momento piuttosto negativo coinciso anche con l'eliminazione dalla Champions League. Ora, però, resta da capire se il presidente Lotito accetterà o meno le dimissioni del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus. La squadra, intanto, era da questa mattina in ritiro a Formello.