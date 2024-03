Serie A, tonfo in casa della Lazio: all'Olimpico vince l'Udinese 2 a 1

Nel posticipo i bianconeri si impongono grazie ai gol di Lucca e Zarraga nella ripresa. Fischi dell'Olimpico per la squadra romana

Ancora una sconfitta per la Lazio in campionato, la quarta consecutiva. Questa volta a superare i biancocelesti è l'Udinese di Cioffi. Succede tutto in paertura di ripresa: prima il vantaggio dei friulani con Lucca, poi il pareggio momentaneo con un'autorete di Giannetti propiziata da un'iniziativa di Zaccagni e quindi il gol decisivo di Zarraga.

Il tabellino (GLI HIGHLIGHTS)

LAZIO (4-3-3): Provedel (54' st Mandas), Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj, Vecino, Cataldi (15' st Kamada), Luis Alberto (36' st Pedro), Felipe Anderson (1' st Isaksen), Immobile (15' st Castellanos), Zaccagni. All.: Martusciello.

UDINESE (3-5-2): Okoye, Joao Ferreira (31' st Bijol), Giannetti, Pérez, Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero (19' st Samardzic), Kamara (19' st Zemura), Thauvin (46' st Davis), Lucca. All.: Cioffi.

Gol: nel st 2' Lucca, 4' Giannetti (aut.), 6' Zarraga.

Ammoniti: Felipe Anderson, Romagnoli, Okoye, Bijol, Lucca, Pereyra, Samardzic, Vecino. Espulsi: Perez per doppia ammonizione.