Formula 1, Gp Arabia Saudita: vince Verstappen davanti a Perez

Sul circuito di Jeddah si è disputata la seconda gara della stagione: come una settimana fa è stata un'altra doppietta Red Bull. Il campione del mondo olandese ha dominato dal primo all'ultimo giro. Alle sue spalle il suo compagno di scuderia. Sul podio anche la Ferrari del monegasco. Settima l’altra Rossa dell’esordiente Bearman ascolta articolo

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP in Arabia Saudita, seconda prova della stagione di F1. Sul circuito di Jeddah, il pilota olandese ha tenuto il comando dalla partenza all’arrivo. Il campione del mondo in carica ha preceduto il compagno di scuderia Sergio Perez. Sale sul podio, in terza posizione, la Ferrari di Charles Leclerc (TUTTI GLI HIGHLIGHTS E LE NOTIZIE SULLA F1). Quarta la McLaren di Piastri. A seguire la Aston Martin di Alonso e la Mercedes di George Russell. L’altra Rossa, guidata dal debuttante 18enne Bearman (che ha sostituito all’ultimo Carlos Sainz operato per una appendicite), ha ottenuto un ottimo settimo posto davanti alla McLaren di Norris e la Mercedes di Hamilton. Decima la Haas di Hulkenberg che chiude la top ten.

La cronaca della gara Alla partenza bello spunto di Verstappen, subito aggressivo Perez su Leclerc: il sorpasso avviene al quarto giro. Piastri supera Alonso in quarta posizione. Al giro 7 Stroll va a muro: scatta la bandiera gialla. In regime di safety car in molti fanno una sosta ai box. Vengono dati 5 secondi di penalità a Perez per unsafe release. Al giro 15 Leclerc duella con Hamilton e lo passa al quarto posto. Perez strappa la seconda piazza a Norris. Dietro la Ferrari di Bearman passa Hulkenberg e sale in nona posizione. Al 27esimo giro Leclerc supera Norris ed è terzo. Intanto Bearman difende con tutte le forze l’ottima settima posizione. Verstappen vola in solitaria e vince anche in Arabia Saudita davanti a Perez e Leclerc. approfondimento Max Verstappen, dagli esordi ai tre mondiali vinti in F1. FOTOSTORIA

Come erano andate le qualifiche La pole position è stata conquistata con il nuovo record della pista da Max Verstappen con la sua Red Bull. Dietro di lui la Ferrari di Charles Leclerc che precede l'altra Red Bull di Sergio Perez. Fernando Alonso è partito quarto con l'Aston Martin, poi le McLaren, al via dalla terza fila con Piastri e Norris. Più staccate le Mercedes, con George Russell sempre più in palla di Lewis Hamilton, rispettivamente settimo e ottavo. La Ferrari ha dovuto affrontare un inizio di weekend complicato per l'attacco di appendicite che ha messo fuori causa Carlos Sainz: si è scelto di schierare al suo posto la 18enne promessa della F2 Oliver Bearman, che ha fatto un ottimo 11esimo tempo. Per il giovane britannico era la prima volta sulla Sf-24. vedi anche F1 Gp Arabia, Verstappen in pole. Poi Leclerc e Perez. VIDEO