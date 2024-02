Champions League, in campo Napoli-Barcellona 0-0. LIVE

Stasera si chiude il programma delle gare di andata degli ottavi di finale. Dopo i successi di Lazio e Inter, tocca ai partenopei. I campioni d’italia in carica stanno ospitando al “Maradona" i blaugrana. È l’esordio in panchina per Francesco Calzona, che ha preso il posto di Walter Mazzarri. In corso in contemporanea anche l’altro match odierno tra Porto e Arsenal

Si chiude questa sera il quadro delle gare di andata degli ottavi di Champions League. Dopo le vittorie della Lazio (la settimana scorsa contro il Bayern Monaco) e dell'Inter (ieri sera contro l’Atletico Madrid) ora tocca alla terza squadra italiana ancora in corsa. Il Napoli sta ospitando al “Maradona" il Barcellona: il punteggio è di 0-0. È l’esordio in panchina per Francesco Calzona, ex vice in azzurro di Sarri e Spalletti, che ha preso il posto di Walter Mazzarri. In campo ora anche l’altro match odierno tra Porto e Arsenal (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).