Arianna Mihajlovic: "Il Bologna ha pagato Sinisa anche dopo la morte"

Sport

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 54esimo compleanno, Sinisa Mihajlovic è stato inserito all'interno del Tour delle Leggende dello Stadio Olimpico di Roma, con due delle sue casacche della Roma e della Lazio che d'ora in poi saranno in bella mostra all'interno dello stadio che è stato la sua casa da calciatore per otto stagioni complessivamente (due in giallorosso e sei in biancoceleste)