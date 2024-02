Sinner in semifinale a Rotterdam, Raonic si ritira al 2° set

Dopo la storica vittoria all'Australian Open, il campione azzurro vola in semifinale nel torneo Atp 500 della città olandese. Il canadese Milos Raonic si è ritirato al secondo set per un infortunio. Domani l'altoatesino affronterà l'olandese Tallon Griekspoor

Jannik Sinner vola in semifinale al torneo Atp 500 di Rotterdam, primo impegno per il campione azzurro dopo la vittoria storica all'Open d'Australia. Sinner, che ieri aveva ceduto un set a Gael Monfils, stasera non ha dovuto faticare per avere la meglio sul canadese Milos Raonic, che si è ritirato sull'1-1 del secondo set per un problema fisico dopo aver perso il primo 7-6. Domani l’altoatesino numero 4 al mondo affronterà l'olandese Tallon Griekspoor, che ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori col punteggio di 7-5, 7-6.