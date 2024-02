Super Bowl 2024, i Chiefs di Kansas City vincono contro i 49ers

I Chiefs di Kansas City hanno vinto il Super Bowl superando 25 a 22 i 49ers di San Francisco. I Chiefs e il loro quarterback Patrick Mahomes (28 anni, 2 trofei alle spalle), dopo una partita al cardiopalma, sono riusciti a mantenere il titolo conquistato nel 2023. I Chief è la terza volta che vincono la competizione in cinque anni. I 49ers, guidato Brock Purdy, 24 anni, in squadra da appena un anno, non conquistano un Super Bowl dal 1995, ed erano arrivati in finale l'ultima volta nel 2020, quando sono stati sconfitti proprio dalla squadra di Kansas City.