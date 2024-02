Super Bowl, tutto quello che c'è da sapere sulla finale 49ers-Chiefs

Tutto pronto per la 58° edizione del Super Bowl tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. E' la finale del campionato della National Football League (Nfl), la lega professionistica statunitense di football americano. È stato stimato, però, che il 18% degli spettatori del Super Bowl è interessato soprattutto a due cose: gli spot televisivi che vanno in onda durante le interruzioni pubblicitarie e le esibizioni musicali che si svolgono tra il secondo e il terzo tempo, i cosiddetti "Halftime Shows". ( IL BIGLIETTO MENO CARO COSTA 10MILA DOLLARI - DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING )

La star dello Halftime Show

L'anno scorso era stata Rihanna, quest'anno il protagonista dello Halftime Show sarà Usher, leggenda vivente dello R&B. Invece, come da tradizione, l'inno nazionale americano sarà suonato e cantato prima dell'inizio dall'artista country Reba McEntire, membro della Country Music Hall of Fame. Inoltre, anche Post Malone - conosciuto per grandi hit come "Rockstar", "Sunflower" e "Better Now" canterà "America the Beautiful". Infine, anche Andra Day prenderà parte allo spettacolo del prepartita cantando "Lift Every Voice and Sing". Le novità non sono finite qui. la Nfl ha permesso e adottato un dj che perfomerà durante tutto l'evento: sarà il famosissimo dj olandese Tiësto a esibirsi con un dj set prima dell'inizio, diventando poi il primo dj a suonare durante le pause della partita.