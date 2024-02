Mondiali di nuoto, Italia d'argento nella 4x100 stile libero

Gli azzurri hanno conquistato il secondo posto sul podio con il tempo di 3'12''08. Medaglia d'oro per la Cina, che ha chiuso in 3'11''08, e bronzo per gli Stati Uniti (3'12''29)

Medaglia d'argento per l'Italia nella 4x100 stile libero ai Mondiali di nuoto a Doha. Gli azzurri Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo, hanno regalato all'Italia del nuoto la prima medaglia alla kermesse iridata nella capitale del Qatar, con il tempo di 3'12''08. Medaglia d'oro invece per la Cina che ha chiuso in 3'11''08, mentre il suo primo frazionista Zhanie Pan ha stabilito il nuovo record del mondo sui 100 stile libero nuotando in 46'80''.