Sorteggi Nations League: l'Italia pesca Francia, Belgio e Israele

Spalletti: "Un girone affascinante"

"Un girone affascinante", ha commentato a caldo Spalletti. "Siamo abituati a questo tipo di sorteggio. E poi così abbiamo subito l'idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo". "Questa competizione è nata in maniera intelligente per avere dei confronti importanti e far alzare il livello del calcio in qualsiasi squadra", ha spiegato il ct azzurro ai microfoni Rai al termine dei sorteggi. "Prima le amichevoli non servivano a nessuno. Giocare queste partite ti dà tutto quello che ci vuole per crescere. E poi, se ti capitano squadre forti come quelle capitate a noi, serve per migliorare ancora di più".