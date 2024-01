Luciano Spalletti vince la Panchina d'Oro dopo lo scudetto col Napoli

L'attuale commissario tecnico della Nazionale è stato il più votato dai colleghi presenti a Coverciano l'assegnazione del riconoscimento. Alle sue spalle Simone Inzaghi e Pioli. "Questo premio assegnato dai colleghi che sono i migliori allenatori al mondo mi impone di essere un tecnico migliore per il futuro", ha commentato l'allenatore toscano

È stata assegnata a Luciano Spalletti la Panchina d'oro per la stagione 2022-23, contrassegnata dalla storica vittoria dello scudetto alla guida del Napoli. L'attuale commissario tecnico della Nazionale è stato il più votato dai colleghi presenti oggi a Coverciano per il consueto corso di aggiornamento e l'assegnazione del riconoscimento.

Secondo successo personale per Spalletti

Per Spalletti si tratta della seconda Panchina d'oro della carriera dopo quella vinta nel 2004-05, quando allenava l'Udinese: 42 i voti ricevuti sui 61 votanti. L'allenatore toscano ha preceduto Simone Inzaghi e Stefano Pioli: a consegnare il premio è stato il presidente federale Gravina.

"Questo premio mi impone di essere un tecnico migliore"

"Questo premio assegnato dai colleghi che sono i migliori allenatori al mondo mi impone di essere un tecnico migliore per il futuro", ha commentato Spalletti ricevendo il riconoscimento. "Ringrazio i miei giocatori, gli addetti e i dirigenti del club, il direttore Giuntoli, tutta la città che ha sentimento e passione e tutti voi colleghi da cui ho imparato tanto", ha detto l'attuale ct azzurro.. "Ho iniziato con mio fratello Marcello che mi portava la borsa, ora sono in paradiso ad allenare la nazionale anche se il momento del calcio italiano non è facile".