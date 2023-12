Spalletti riceve cittadinanza onoraria a Napoli: oggi la cerimonia

Oggi Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli (con il quale ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione) e attuale c.t. della Nazionale, riceverà la cittadinanza onoraria del capoluogo campano. "Non ho ancora preso casa a Napoli per il momento, però è una cosa che può succedere anche perché da questo momento sono un official scugnizzo", le parole di Spalletti arrivando al Maschio Angioino. E ancora: "La cittadinanza ha un significato enorme che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità. Perché poi oltre quello che sono i risultati viene determinato quello che è il legame tra me e i napoletani, che è una cosa magnifica".