Totti e Spalletti, pace fatta: l'abbraccio al Bambin Gesù di Roma

Di riconciliazione se ne parlava da tempo, con entrambi gli ormai ex nemici che lanciavano segnali di distensione ogni volta che venivano interpellati sull'argomento. E alla fine la pace è arrivata: Luciano Spalletti e Francesco Totti hanno superato le divergenze del passato con un caloro abbraccio. L'occasione è stata la visita organizzata dalla Figc ai giovani pazienti del Bambin Gesù, in vista della cruciale sfida dell'Italia contro la Macedonia del Nord in programma venerdì 17 novembre, partita determinante per la qualificazione degli Azzurri agli Europei 2024. Il primo a giungere all'ospedale romano, intorno alle 17.20, è stato il presidente federale Gabriele Gravina, appena uscito da una riunione della Federazione, seguito da Totti, che ha fatto il suo ingresso al Bambin Gesù su uno scooter. Subito dopo, è arrivato il pulmino trasportante Spalletti, i dirigenti della Nazionale Gianluigi Buffon e Angelo Peruzzi, insieme al difensore Giovanni Di Lorenzo.

Spalletti: "Non avevamo mai litigato". Totti: "Fra noi basta uno sguardo"

L'allenatore dell'Italia ha commentato poi l'incontro con Totti: "Non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci. Se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio: le cose non le dobbiamo fare per noi, ma per gli altri". Spalletti ha affermato che "sotto sotto" lui e Totti non avevano mai litigato, "anzi ci siamo sempre stimati". In un'epoca di conflitti, il ct ritiene che "trovarsi qui, e donare quest'abbraccio ai bambini, attraverso i loro occhi può essere un messaggio per un futuro sempre migliore". Totti ha completatp il quadro: "Cosa ci siamo detti? Niente, perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, è tutto racchiuso in un abbraccio. Questa è una giornata speciale soprattutto per i bambini che siamo venuti a trovare, l'abbraccio con Spalletti è secondario".