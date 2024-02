Sinner al Quirinale sulla Coppa Davis: "Vittoria di squadra"

"L'orgoglio di essere qui è per una vittoria che è frutto del sacrificio e del gioco di squadra". Queste le parole del neo vincitore dell'Australian Open Jannik Sinner al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la Nazionale italiana maschile di Tennis che ha conquistato la Coppa Davis 2023. Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi oltre ovviamante a Sinner e agli altri componenti della squadra italiana: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli guidati dal capitano Filippo Volandri. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Il fresco vincitore dell'Australian Open ha parlato ai cronisti: "Un successo per tutti gli italiani. La cosa più importante però non è stato vincere, ma esserci capiti tra compagni, essere felici in campo e sorridere anche quando le cose non vanno per il meglio".