Serie A, Salernitana-Roma 1-2: decidono Dybala e Pellegrini

La cronaca di Salernitana-Roma

All’Arechi ci provano subito Simy - conclusione deviata in angolo - e due volte Candreva: prima Rui Patricio para, poi tiro a giro che finisce non di molto sul fondo. Poco dopo a impegnare il portiere giallorosso sono Bradaric e Tchaouna. Candreva insiste, palla di poco oltre la traversa. Ci prova anche Pellegrini su calcio di punizione che termina oltre l'incrocio dei pali. Nella ripresa subito rigore per la Roma per un fallo di mano di Maggiore: tira Dybala e non sbaglia. Occasione per Simy, palla oltre la traversa. Poi arriva il raddoppio dei giallorossi con un gol di Pellegrini servito da Karsdorp. Pochi minuti dopo la Salernitana accorcia le distanze grazie a una rete di testa di Kastanos. I padroni di casa attaccano alla ricerca del pari ma la Roma resiste e torna quinta in classifica.

Il tabellino di Salernitana-Roma 1-2

Gol: 51' Rig. Dybala (R.), 66' Pellegrini (R), 70' Kastanos (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi (33′ st Zanoli), Gyomber (29′ st Lovato), Daniliuc; Sambia (17′ st Kastanos), Basic (17′ st Martegani), Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy (29′ st Ikwuemesi). All.: F. Inzaghi

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Mancini, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini (43′ st Huijsen); Dybala (26′ st Aouar), Lukaku, El Shaarawy (33′ st Zalewski). All.: De Rossi

Ammoniti: Pierozzi, Pellegrini, Candreva, Mancini, Rui Patricio per gioco falloso. Dybala e Inzaghi (dalla panchina) per proteste.