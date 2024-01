Trionfo Jannik Sinner agli Australian Open, ecco quanto ha vinto

L'altoatesino ha conquistato il primo titolo del Grande Slam della sua carriera superando in 5 set il russo Daniil Medvedev. Ecco a quanto ammonta il premio per la vittoria

Jannik Sinner è entrato di diritto nella storia del tennis e dello sport vincendo gli Australian Open, primo trionfo per un italiano (CHI HA VINTO UNO SLAM IN ITALIA). L'altoatesino ha infatti vinto il primo titolo del Grande Slam della sua carriera superando in 5 set il russo Daniil Medvedev con un punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Ma al di là del risultato sportivo, per il campione italiano si tratta anche di un grande risultato economico.