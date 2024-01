Serie A, Atalanta-Frosinone 5-0. La squadra di Gasperini è quinta

Dopo i quattro anticipi del sabato e i quattro match di ieri, la 20esima giornata del campionato di Serie A è proseguita oggi con la sfida tra Atalanta e Frosinone. A Bergamo i nerazzurri dilagano nei primi 15 minuti con Koopmeiners, Ederson e De Ketelaere. Nel finale segnano anche Zappacosta e Holm. La squadra di Gasperini aggancia la Lazio in classifica al quinto posto, un punto sotto il quarto posto occupato dalla Fiorentina (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Questa giornata si era aperta sabato: il Napoli ha battuto 2-1 la Salernitana, pareggio senza gol in Genoa-Torino, il Verona ha vinto 2-1 contro l’Empoli, l’Inter ha travolto 5-1 il Monza. Ieri nel lunch match la Lazio ha superato 1-0 il Lecce. Poi il Cagliari ha battuto 2-1 in rimonta il Bologna. Pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Udinese mentre in serata il Milan ha vinto 3-1 contro la Roma a San Siro. Domani l’ultima partita in programma: Juventus-Sassuolo.