Superlega, come funziona la suddivisione in Star, Gold e Blue

Superlega, chi la giocherà e cosa può succedere al calcio europeo

Come funzionerà la nuova competizione continentale calcistica annunciata dai club fondatori? Quando si partirà? Cosa succederà alla Champions League? Come si è mossa e come si muoverà la Uefa? Ecco cosa sappiamo finora

Che cosa è la Superlega? Della nascita di un nuovo torneo continentale di calcio si parlava già da tempo, ma nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 aprile, è arrivato il primo comunicato ufficiale. Dodici club hanno annunciato di aver stipulato l'accordo per la creazione di una nuova competizione europea: la Superlega, appunto, in inglese Super League

Quali squadre hanno annunciato la Superlega? La Superlega ha già un sito internet ufficiale. Le squadre che hanno annunciato la nascita del nuovo torneo continentale sono tre italiane (Juventus, Inter e Milan), sei inglesi (Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham) e tre spagnole (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid). È previsto che altri tre club aderiranno come club fondatori prima della stagione inaugurale, ma per il momento, Psg, Bayern Monaco e Borussia Dortmund non hanno aderito