Superlega, Corte Ue: "Monopolio della Uefa viola le norme"

Il progetto concepito da 12 club per rivoluzionare il calcio europeo si è sfaldato dopo appena due giorni con l'addio delle squadre inglesi. Ecco la parabola della competizione alternativa alla Champions League che secondo le intenzioni dei fondatori avrebbe consentito al sistema calcio di 'evolversi generando risorse e stabilità', anche alla luce delle difficoltà finanziare causate dalla pandemia

Tutto in 48 ore o poco più. Il progetto della Superlega europea di calcio si è già sfaldato nella mattina del 21 aprile 2021, dopo essere stato annunciato soltanto due giorni prima, con l'annuncio della sospensione e di una "riconsiderazione". Ecco le tappe di questa “falsa partenza” del progetto ideato per riunire le migliori squadre europee in una competizione privata a numero chiuso e alternativa alla Champions League