Arbitro colpito in Turchia, presidente Faruk Koca squalificato a vita

Il presidente della squadra turca dell'Ankaragucu, Faruk Koca, è stato squalificato a vita dalla Federazione calcistica turca per l'aggressione all'arbitro Halil Umut Meler (IL VIDEO). Cinque giornate a porte chiuse e 65 mila euro di multa per il club, cinque anni di interdizione per il presidente, che però non potrà mai più ricoprire cariche ed essere tesserato perché la sanzione inflitta supera i 3 anni. I guai però potrebbero non essere finiti qui per il violento numero uno della squadra della capitale, dopo la giustizia sportiva si attende infatti l'esito del procedimento penale aperto dalla procura di Ankara. Koca era entrato in campo al termine del match casalingo disputato dalla propria squadra lunedi scorso contro il Rizespor, terminato uno a uno in seguito a un discusso rigore assegnato dall'arbitro nel recupero. Episodio che ha scatenato la follia del presidente dell'Ankaragucu; corso in campo al triplice fischio ha colpito l'arbitro con un pugno sotto lo zigomo. Rimasto a terra il direttore di gara è stato anche raggiunto da alcuni calci sferrati da altre persone vicine al presidente della squadra. Immagini che hanno fatto il giro del mondo. Il presidente della commissione arbitrale Fifa, l'ex grande arbitro bolognese Pierluigi Collina, ha definito "orribile", l'immagine dello "zigomo tumefatto e dei calci che colpivano il direttore di gara Meler mentre questo era a terra". Meler, che ha 37 anni, starebbe pensando di abbandonare l'attività di arbitro.