Tennis, Tathiana Garbin ricoverata in ospedale per un tumore raro

"Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicazioni legate all'intervento, sono stata nuovamente ricoverata. Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio". Questo il post di Tathiana Garbin che dopo essere stata dimessa quattro giorni fa, è costretta nuovamente al ricovero in ospedale in seguito a complicanze sopravvenute dopo l'operazione del 27 novembre scorso.

Operata già due volte

La 46enne veneta, ex numero 22 al mondo del tennis, è stata operata due volte all’ospedale Cisanello di Pisa. Circa due settimane fa, dopo l'ultimo intervento per la riduzione di un raro tumore, l'ex tennista italiana scriveva così in un post: "Oggi è un giorno speciale, sono stata dimessa". A pochi giorni di distanza Tax, questo il suo soprannome, è dovuta tornare a un ospedale. La tipologia di tumore che è stata diagnosticata a Garbin è molto rara, "capita a una persona su un milione" aveva spiegato l’ex atleta.