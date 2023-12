Tennis, Tathiana Garbin dopo l'operazione: "Tutto bene, a presto"

"L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del prof.Lippolis e di tutto il suo team medico a cui va la mia più profonda gratitudine. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e vicinanza. A presto". Lo ha scritto su Instagram Tathiana Garbin, la capitana dell'Italia della Billie Jean King Cup, campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, omologo della Coppa Davis maschile. Garbin era stata sottoposta giorni fa a un intervento chirurgico , il secondo, per combattere la rara forma di tumore che l'ha colpita.

La malattia

Il primo intervento per contrastare l'avanzata del male che le era stato diagnosticato durante lo scorso Us Open è avvenuto a ottobre. La stessa 46enne aveva annunciato pubblicamente di essere stata colpita da un tumore al termine della finale persa tra Italia e Canada alla Billie Jean King Cup. Si tratta di una forma rara che si riscontra in una persona su un milione. "La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute", aveva detto Garbin sui social raccontando il percorso intrapreso per contrastare la malattia.