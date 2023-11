Tathiana Garbin operata per la seconda volta, azzurre al suo fianco

La capitana della nazionale femminile di tennis Tathiana Garbin è stata operata per la seconda volta per il tumore che l'ha colpita tempo fa. Il primo intervento per contrastare l'avanzata del male che le era stato diagnosticato durante lo scorso Us Open era invece avvenuto a ottobre. A condurre l'operazione i medici dell'ospedale Cisanello a Pisa. La stessa 46enne aveva annunciato pubblicamente di essere stata colpita da un tumore al termine della finale persa tra Italia e Canada alla Billie Jean King Cup. Si tratta di una forma rara che si riscontra in una persona su un milione. E proprio le tenniste della nazionale hanno voluto far sentire da vicino il loro calore alla capitana, raggiungendola in ospedale prima dell'operazione e condividendo poi uno scatto su Instagram.