Giorgio Chiellini si ritira: "Il viaggio più bello della mia vita"

"Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile". Con una storia su Instagram, corredata da un video dal sapore di amarcord, Giorgio Chiellini ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. "Ora", ha aggiunto, "è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti". L'ex capitano della Nazionale e della Juventus, ora in forza al Los Angeles Fc col quale ha appena perso al finale di Mls Cup, lascia così al termine di una carriera sensazionale.

Verso un futuro dirigenziale nella Juventus

A 39 anni, il futuro a breve termini di Chiellini è dunque segnato, ma già si ipotizza un suo rientro a Torino per entrare a far parte dei quadri dirigenziali della società bianconera. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo, ma non sarà una figura di semplice rappresentanza.