Pescara, Zdenek Zeman ricoverato per un'ischemia transitoria

Lieve malorre questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento del Pescara, per Zdenek Zeman. Il tecnico 76enne dei biancazzurri è stato colpito da una leggera ischemia transitoria e per questo motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli del capoluogo abruzzese.

Assente per il match di Coppa Italia con il Catania

La società ha comunque precisato che le condizioni del tecnico boemo sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti. Domani, quindi, Zeman non sarà in panchina nella gara di Coppa Italia che il Pescara giocherà a Catania, in programma alle 20.45.