Il pugile Daniele Scardina torna a casa dopo 10 mesi di ospedale

Il post su Instagram

"Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto", ha scritto Scardina. "Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere", ha poi concluso il pugile nel post.