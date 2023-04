Daniele Scardina sta meglio: è uscito dall'ospedale

Daniele Scardina, colpito lo scorso 28 febbraio da un'emorragia cerebrale, ha lasciato oggi la clinica Humanitas e ora affronterà il percorso di riabilitazione nel lecchese. Lo ha annunciato il fratello in un post su Instagram: "In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie". Scardina era stato colpito da un'emorragia cerebrale dopo un allenamento e aveva subito un intervento neurochirurgico d'urgenza. Continuano quindi i miglioramenti, come conferma il fratello nel lungo post sui social: "In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione". King Toretto affronterà il percorso di riabilitazione in una struttura dedicata in provincia di Lecco. "La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie".

Il post del fratello su Instagram

"Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi. Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato Daniele; la Dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clinico del reparto di Neurochirurgia; il Dottor Maurizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anestesia e Terapie Intensive; Giulia Vinciguerra, infermiera gestionale di Neurochirurgia. Insieme a loro ringraziamo tutta l’ Equipe Medica della Terapia Intensiva che per primi si sono occupati di Daniele e tutti gli altri Medici e Infermieri del reparto di Neurochirurgia che in questo ultimo mese si sono presi cura di lui. In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie. God is good all the time. All the time God is good!!".