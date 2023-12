"Gianluca Vialli" diventa un marchio: è stato registrato dalla moglie

"Gianluca Vialli", ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e della Nazionale azzurra, diventa un marchio. Cathryn White Cooper, la vedova di uno dei più iconici giocatori del calcio italiano, morto il 6 gennaio scorso dopo una battaglia contro il tumore al pancreas, ha depositato negli scorsi giorni la domanda per registrare presso l'Uibm (l'Ufficio italiano brevetti e marchi) proprio la dicitura "Gianluca Vialli".

Gli utilizzi del marchio

Il marchio, da quanto emerso, dovrebbe servire per una serie di categorie merceologiche che vanno dalle illustrazioni, ai disegni animati, dai giochi, ai token non fungibili (Nft). Ma anche per i beni digitali scaricabili, fino ai cappelli, agli articoli sportivi ai palloni e alle scarpe da gioco, oltre che per servizi di editoria, pubblicazioni non scaricabili e organizzazione e conduzione di eventi sportivi per scopi di beneficenza.