Sci, Federica Brignone vince il Gigante di Mont-Tremblant

L'Azzurra si è imposta in Canada, sciando più veloce di Vlhova e Shiffrin. Per l'Italia bene anche Marta Bassino, sesta, e Sofia Goggia, settima. Melesi 18esima

Federica Brignone ha vinto il gigante di Coppa del mondo di sci femminile a Mont Tremblant, in Canada. Per le è il successo numero 22 in carriera, come Sofia Goggia. Seconda la slovacca Petra Vlhova e terza l'americana Mikaela Shiffrin. Per l'Italia bene anche Marta Bassino, sesta, e Sofia Goggia, settima. Diciottesima la lombarda Roberta Melesi, mentre la meranese Elisa Platino è uscita nella seconda manche.