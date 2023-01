Sci, Brignone trionfa in SuperG a St. Anton: è l'azzurra più vincente

Arriva in SuperG a St. Anton il successo numero 21 per Federica Brignone, che diventa così l'italiana piu vincente di sempre in Coppa del Mondo, staccando Sofia Goggia. Brignone, con un finale fulminante, ha dominato in 1.00.21 la prova di specialità, precedendo al traguardo le svizzere Joana Haehlen in 1.0075 e Lara Gut- Behrami in 1.00.87.

Caduta spettacolare, ma senza conseguenze per Goggia

leggi anche

Sofia Goggia vince in discesa a St. Moritz con una mano fratturata

Goggia fuori dai giochi per una spettacolare caduta finita senza danni, ma che ha provocato un momento di grande apprensione: in classifica per l'Italia anche Marta Bassino, ottava in 1.01.24 ed Elena Curtoni, 13esima in 1.01.56. Curtoni con 140 punti mantiene il pettorale rosso di leader del superG ex aequo con la norvegese Mowinckel. Fuori anche le sorelle azzurre Nicol Delago e Nadia Delago. Buona prova per tutta la squadra con Laura Pirovano 16esima in 1.01.85 come Roberta Melesi e Karoline Pichler 18esima in 1.01.87 Domani a St. Anton ancora un SuperG con altra grande opportunità per le ragazze jet azzurre.