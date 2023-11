Maratona di Firenze, percorso e orari: 8.500 partecipanti al via

Rispetto alla scorsa edizione quest'anno ci sono mille partecipanti in più. Il tracciato tocca i luoghi più affascinanti della città come piazza del Duomo, piazza della Signoria e Ponte Vecchio

Sono 8.500 gli iscritti alla Maratona di Firenze , giunta alla 39esima edizione, che si svolge oggi con partenza e arrivo nella centralissima piazza Duomo. Rispetto alla scorsa edizione è stato fatto un importante salto in avanti in termini di partecipazione visto che nel 2022 gli atleti iscritti erano stati 7.500. Previsti numerosi provvedimenti di circolazione e deviazioni del servizio pubblico .

Il percorso fiorentino, 42 chilometri e 195 metri, si muove attraverso gli scorci paesaggistici e i monumenti che hanno reso famosa la città nel mondo. Il tracciato tocca i luoghi più affascinanti di Firenze, come piazza del Duomo, piazza della Signoria, Ponte Vecchio e tante altre strade e piazze ricche di storia e di cultura. Il percorso è senza dislivelli, come previsto dalle norme World Athletics. Partenza alle 8.30 da piazza Duomo, poi il passaggio in piazza Pitti, il transito nel polmone verde del parco delle Cascine, quindi i tratti sui lungarni, l'arrivo al Campo di Marte, infine l'entrata sulla pista del Campo Ridolfi prima del traguardo in piazza Duomo. I record della gara sono il 2h08.40 realizzato del keniota James Kipkogei Kutto nel 2008 e il 2h24.18 ottenuto nel 2018 dall'israeliana di origine keniota Lonah Chemtai Salpeter.

Orari

Alle 8:30 è prevista la partenza da piazza Duomo. Alle 8:50 da piazza della Repubblica ci sarà la partenza della Ginky Family Run per i ragazzi e le famiglie. Alle 10:40 è previsto l'arrivo dei primi concorrenti in piazza Duomo mentre alle 11:15 ci saranno le premiazioni ufficiali del podio maschile e femminile, sempre in piazza. Alle 14:30 finirà il tempo massimo per concludere la gara.

I favoriti

In campo maschile tra i favoriti c'è l'atleta del Bahrain Abdi Ibrahim Abdo che ha un primato personale di 2h08.32. Da tenere d'occhio il marocchino Hicham Boufars, atleta che gareggia a Firenze per la quinta volta. Al via c'è anche il 32enne azzurro Said El Otmani. Fra le donne la grande favorita è l'ugandese Rebecca Cheptegei, ma occhio alla tanzaniana Failuna Matanga (2h27.55) e alla ruandese Clementine Mukandanga. Tra le italiane da segnalare la presenza della italo-keniota Maria Gorette Subano.