Australia campione del mondo di cricket: battuta l'India in finale

Dramma sportivo in India, dove la nazionale di casa ha perso la finale dei Mondiali contro l'Australia , che così ha conquistato il sesto titolo iridato della sua storia in 13 edizioni del torneo. La finale si è giocata nello stadio di Ahmedabad intitolato al primo ministro Narendra Modi, davanti a 132mila spettatori. L'Australia ha superato l'India per 6 wickets con lo score di 241/4-240/10, andando così a conquistare il Mondiale 2023.

Per i Mondiali usato il format 'One Day International'

Questi Mondiali si sono svolti con il format Odi ('One Day International', in cui le partite possono arrivare a durare 7 ore) che non è quello scelto per l'Olimpiade di Los Angeles 2028, quando il cricket entrerà a far parte del programma dei Giochi con il format T20, che prevede match più brevi rispetto all'altra versione.