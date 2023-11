Dopo il Messico, la Formula 1 sbarca in Brasile per il terzo weekend di gara consecutivo. Nelle qualifiche Max Verstappen ha conquistato la pole davanti a Leclerc. Per i piloti unico colpo nel Q3, visto il maltempo che ha costretto i commissari a interrompere le qualifiche a 4' dalla fine. In Brasile torna la Sprint Race, che si correrà sabato alle 19.30. La gara sarà domenica alle 18.00. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW.