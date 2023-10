Hockey su ghiaccio, muore giocatore con gola recisa da un pattino

Adam Johnson non ce l'ha fatta ed è deceduto al Northern General Hospital di Sheffield. Gli spettatori sotto choc alla Nottingham Motorpoint Arena sono rimasti sconvolti dall’episodio sanguinoso ascolta articolo

Il mondo dell'hockey su ghiaccio sconvolto da una vera tragedia. È morto il 29enne Adam Johnson, giocatore dei Nottingham Panthers nella Elite League inglese, a cui è stata squarciata la gola dalla lama dal pattino di un avversario, che in una strana dinamica si è alzato fino al livello del collo. Un testimone ha riferito a MailOnline che Johnson ha cercato di tornare con lo skate nella sua squadra dopo l'infortunio, ma è collassato prima di farcela, provocando scene di panico mentre giocatori e medici si precipitavano fuori per aiutarlo, formando un cerchio in atto di protezione. Il ghiaccio si è ricoperto di sangue e sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Circa 8.000 tifosi hanno assistito allo scontro da incubo prima che la partita tra i Panthers e gli Sheffield Steelers venisse interrotta.

Adam Johnson - ©Getty

Immediati i soccorsi Le persone sono rimaste devastate e "in lacrime" per quanto visto, mentre si abbracciavano l'un l'altra. Ad un certo punto il palazzetto è stato evacuato: ai tifosi è stato chiesto di andarsene in seguito alla "grave emergenza medica". L' account ufficiale dei Nottingham Panthers aveva precedentemente twittato: "I giocatori stanno tornando negli spogliatoi". Lo Yorkshire Ambulance Service ha detto di essere stato chiamato intorno alle 20:20 di sabato sera e che due equipaggi e un paramedico di terapia intensiva erano presenti sulla scena dell'incidente. Johnson è stato poi trasportato al Northern General Hospital di Sheffield: dove è deceduto vedi anche Hockey, giocatore russo muore a 19 anni colpito dal disco alla testa

Il post sui social La Nottingham Motorpoint Arena, che è lo stadio di casa dei Panthers, aveva subito postato su Twitter: “I nostri pensieri più sinceri vanno ad Adam Johnson, ai suoi cari, a tutti i giocatori dei Panthers, allo staff, ai tifosi e all'intera comunità di hockey su ghiaccio, in seguito al suo terribile infortunio avvenuto questo sera”. Nato nel Minnesota il 22 giugno 1994, Johnson si è unito ai Panthers in questa stagione. In precedenza ha giocato in alcuni dei campionati più importanti del mondo, comprese 13 partite con i Pittsburgh Penguins nella National Hockey League. Nel 2020-21 ha giocato a Malmoe nella SHL, la massima serie svedese, l'anno dopo in Germania ad Augsburg.