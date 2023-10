Al via a Praga il Fenix Trophy, la "Champions League dei dilettanti"

Il torneo mette insieme le migliori caratteristiche del grande calcio internazionale con lo spirito del calcio dilettantistico. A grandi incontri europei trasmessi in live streaming sul canale YouTube FENIX Trophy TV si uniscono valori quali l’ospitalità e la condivisione tra i club. Le squadre non si incontrano semplicemente sul campo ma condividono momenti di divertimento e ispirazione prima e dopo le partite, promuovendo lo scambio culturale e creando un ambiente amichevole per società, giocatori e tifosi.

Le squadre

Dodici club, selezionati per le loro peculiarità sociali, storiche e culturali, parteciperanno al torneo divise in 4 gruppi (3 squadre per gruppo) nella fase iniziale. I vincitori di ciascun gruppo avanzeranno alla Final Four, che si terrà in Lombardia nel maggio del 2024. I campioni delle ultime due edizioni, FC United of Manchester (Inghilterra) e BK Skjold (Danimarca), hanno confermato la loro presenza insieme a Prague Raptors FC (Repubblica Ceca), KSK Beveren (Belgio), Krakow Dragons (Polonia). Numerose new entry si sono unite al FENIX Trophy: le inglesi Enfield Town FC (Londra) e Lewes FC (Lewes); il Llantwit Major FC (Llantwit Major, Galles); il Venus Bucuresti (Bucarest, Romania); il Gilla FC (Helsinki, Finlandia); l’FC Oslo (Oslo, Norvegia); il Vinsky FC (Parigi, Francia).

A seguito del suo ingresso nel professionismo, il Brera non parteciperà con una sua squadra alla prossima edizione del torneo, ma una delegazione del Brera sarà presente alle prime tre partite.