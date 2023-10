U21, Nasti colpisce con un pugno Ruggeri: il Ct Nunziata lo caccia

Il giocatore dell'Atalanta, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti medici che hanno confermato una sospetta frattura del setto nasale, è rimasto in raduno con la Nazionale. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, in vista della partita contro la Norvegia valida per le qualificazioni agli Europei 2025. L'attaccante del Bari si scusa: "Per me dovrà essere occasione di crescita"

Acque agitate anche nell'Italia Under 21. Mentre la Nazionale maggiore è stata colpita dal coinvolgimento di Tonali e Zaniolo nell'inchiesta sulle scommesse, una lite tra gli azzurrini ha portato il tecnico Carmine Nunziata a escludere dalla lista dei convocati il calciatore Marco Nasti per motivi disciplinari. L'attaccante del Bari, che ieri aveva segnato nel test contro l'U18 , è stato allontanato a seguito di una lite in cui ha colpito con un pugno il compagno Matteo Ruggeri, dell'Atalanta, provocandogli la sospetta frattura del setto nasale. Il giocatore della Dea è rimasto comunque in raduno con la nazionale: le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, in vista della partita degli azzurrini contro la Norvegia valida per le qualificazioni agli Europei 2025. A Nasti non sono bastate le scuse subito presentate ad evitare il provvedimento di esclusione dal gruppo degli azzurrini.