Argentina-Paraguay, Sanabria accusato di aver sputato a Messi

Polemiche dopo Argentina-Paraguay, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali e vinta 1-0 dalll’Abiceleste con gol di Nicolas Otamandi. Nelle ultime fasi del match, infatti, il torinista Antonio Sanabria avrebbe sputato verso Lionel Messi . Il gesto è già diventato virale sul web e ha provocato notevoli discussioni. Un video mostra prima un duro confronto tra i due che si conclude con l'attaccante paraguaiano del Torino che sputa in direzione del campione argentino mentre quest'utimo gli sta voltando le spalle. Messi nel dopopartita ha così commentato: "Non l'ho nemmeno visto. Nello spogliatoio mi è stato detto dello sputo, ma non so nemmeno chi sia questo ragazzo. Non voglio dargli troppa importanza, altrimenti andrà a parlare ovunque e si farà conoscere".

La versione di Sanabria: "Smestisco di avergli sputato"

Sanabria ha negato l'accaduto: "Ho visto le immagini. Sembra che io abbia sputato su di lui, ma non è così, era lontano. Smentisco categoricamente. La discussione con Messi? Sono situazioni tipiche del campo di gioco". Il video in effetti non fornisce una visione cristallina dei fatti ed è importante tenere presente che le immagini televisive non rendono giustizia alla reale distanza tra i due giocatori. Anche per questo Messi ha cercato di gettare acqua sul fuoco. I due calciatori hanno militato insieme nel Barcellona, anche se non sono mai scesi in campo insieme. Si sono conosciuti sin dal 2013, anno in cui il giovane Sanabria si unì alla squadra B del Barcellona (dopo aver trascorso 4 anni nelle giovanili blaugrana) e segnò tre gol in dieci presenze nella Segunda División. In quella stessa stagione, Messi era già un'icona non sono del Camp Nou, ma del calcio internazionale, la stella di una squadra che l'anno successivo avrebbe realizzato il Triplete sotto la guida di Luis Enrique.