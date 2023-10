Calcio, l'attaccante belga Eden Hazard annuncia il ritiro

Le tappe principali della carriera

Con trascorsi anche nel Lille e Chelsea e con diverse presenze nella Nazionale del Belgio (126 gettoni e 33 reti), l’estroso attaccante ha dunque deciso per chiudere un capitolo importante della propria carriera. "Ho potuto realizzare il mio sogno, giocare e divertirmi sul campo in tutta Europa e nel mondo", ha spiegato Hazard. Proprio nel club francese, vince il doblete campionato-Coppa nel 2011, poi passa in Premier League dove nel Chelsea trascorre sette stagioni, vincendo due campionati e due Europa League. L’approdo in Spagna, al Real Madrid per 115 milioni di euro, nel 2019, dovrebbe segnare il punto più fulgido della sua storia calcistica, ma Hazard si imbatte in diversi infortuni. Segna solo sette gol in campionato per il Real in 54 presenze in Liga, prima di rescindere, proprio a giugno 2023, il contratto che sarebbe scaduto un anno più tardi.