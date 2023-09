Irlanda, medaglia negata ad una ginnasta di colore: VIDEO

Anche la celebre campionessa americana ha preso posizione dopo il video, diventato virale, in cui a un evento sportivo una giovane ginnasta di colore non è stata premiata con la medaglia al collo. I fatti sono successi a marzo 2022, ma il filmato è diventato virale solo in questi giorni. E tra la famiglia dell’atleta e la Gymnastics Ireland, che aveva organizzato la competizione, è scoppiata la polemica

“Non c’è spazio per il razzismo in nessuno sport. Questo video mi ha spezzato il cuore”. Questo il commento social della pluricampionessa americana di ginnastica, Simone Biles , dopo che è diventato virale un video in cui ad una giovanissima atleta di colore era stata negata la medaglia durante la cerimonia di premiazione di un evento svoltosi presso la National Indoor Arena di Dublino, in Irlanda . Nelle scorse ore, tra l'altro, è emersa anche una dura polemica tra la famiglia dell’atleta e la Gymnastics Ireland, l'ente governativo che nel Paese si occupa di ginnastica e che aveva organizzato quell’evento, svoltosi a marzo del 2022.

La polemica tra la famiglia dell’atleta e la Gymnastics Ireland

A distanza di oltre un anno, esiste una duplice versione dei fatti, come riporta nel dettaglio anche la Bbc. Da un lato, infatti, la Gymnastics Ireland si è scusata per l’accaduto e ha rilasciato una dichiarazione affermando di aver ricevuto una denuncia per “presunto comportamento razzista”, proprio lo scorso marzo, da parte dei genitori della ragazza. Inoltre, ha affermato che è stata effettuata una mediazione indipendente che ha portato a una “risoluzione concordata da entrambe le parti nell’agosto 2023”. Nell'ambito delle indagini della Gymnastics Ireland sull'incidente, il giudice coinvolto nei fatti "ha espresso profondo rammarico per quello che è stato descritto come un errore". Ma la madre della bambina ha smentito la notizia sostenendo che la famiglia non ha mai ricevuto delle vere scuse. Ne ha parlato l'Irish Independent, citando proprio la madre della giovane atleta, secondo cui la Gymnastics Ireland non si sarebbe scusata pubblicamente e avrebbe portato la questione alla Gymnastics Ethics Foundation, in Svizzera. L'Irish Independent ha anche riferito che la madre è preoccupata che la famiglia possa diventare bersaglio di abusi razzisti e vuole che il video venga rimosso dai social media. Il giornale ha riferito che la famiglia credeva che la figlia fosse stata ignorata durante la cerimonia perché di colore. "Spesso siamo l'unica famiglia nera agli eventi di ginnastica e questo fatto ci ha ferito molto", ha detto la madre. "Ora diversi milioni di persone hanno visto il video. Dal Pakistan all'Etiopia possono vedere ciò che è successo, ma Gymnastics Ireland ancora non riesce ad accettarlo e chiedere scusa”. La piccola atleta, secondo quanto emerso, avrebbe poi ricevuto la medaglia solo dopo la cerimonia di quell’evento.