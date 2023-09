Empoli, dopo il ko di Roma esonerato l'allenatore Paolo Zanetti

Manca solo l'ufficialità ma, come conferma anche Sky Sport, il club toscano ha preso la propria decisione. Fatale la sconfitta dell'Olimpico contro Dybala e compagni. Il nome forte per la sostituzione è quello di Andreazzoli

Manca solo l’ufficialità ma, come riferisce anche Sky Sport, Paolo Zanetti non è più l'allenatore dell'Empoli. La decisione della dirigenza del club toscano sembra praticamente presa, soprattutto dopo il durissimo ko che Caputo e compagni hanno subito nell’ultima giornata di campionato, perdendo per 7-0 contro la Roma. Ad oggi, tra l’altro, sono ancora 0 i punti in classifica e 0 i gol segnati dall’Empoli dopo 4 giornate. Per il sostituto di Zanetti sarebbe in pole position Aurelio Andreazzoli, che ha già guidato i toscani dal 2017 al 2019 e nella stagione 2021-22.