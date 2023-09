Volley, Italia ko in finale: la Polonia è campione d'Europa

Gli Azzurri di De Giorgio a Roma hanno ceduto in tre set con i parziali di 20-25, 21-25, 23-25. Oltre 10mila gli spettatori del PalaEur. Presente anche il presidente Mattarella

L’Italia del volley maschile è caduta a Roma nella finale degli Europei contro la Polonia, in tre set (con i parziali di 20-25, 21-25, 23-25). Una sconfitta netta per gli Azzurri che terminano in lacrime, ma tra gli applausi degli oltre 10mila spettatori del PalaEur e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha presenziato all'incontro.