Formula 1, Gp Singapore, pole a Sainz: video highlights delle prove

Seconda pole consecutiva per il pilota Ferrari. Clamorosa eliminazione di Verstappen nel Q3 e incidente per Stroll (illeso) nel Q1. La gara in diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Carlos Sainz partirà dalla pole nel GP di Singapore di F1, in programma domani sul circuito di Marina Bay. In prima fila, accanto alla Ferrari, la Mercedes di George Russell. In seconda fila con il terzo tempo la Ferrari di Charles Leclerc davanti alla McLaren di Norris. Entrambe le Red Bull sono rimaste escluse dalla Q3: Max Verstappen ha chiuso la Q2 con l'undicesimo tempo, Sergio Perez con il tredicesimo. La gara sarà in diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.