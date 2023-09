Juve, controanalisi Pogba per caso doping slittano al 5 ottobre

Slittano al 5 ottobre le controanalisi di Paul Pogba inizialmente fissate al 20 settembre dopo la positività al testosterone del centrocampista della Juventus emersa in occasione di un controllo effettuato a seguito di Udinese-Juventus. La motivazione dello spostamento è legata all'indisponibilità in quella data del perito del giocatore. Pogba attualmente è sospeso dal tribunale nazionale antidoping in via cautelare.

