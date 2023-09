MotoGp San Marino, vince Martin davanti a Bezzecchi e Bagnaia

Dopo aver dominato anche la Sprint Race svoltasi ieri, Jorge Martin ha vinto anche il Gran Premio di San Marino, condotto sempre in testa. Dopo il pilota spagnolo della Ducati Pramac, a tagliare il traguardo sul circuito di Misano è stata l'altra Ducati non ufficiale, la Mooney VR 46 di Marco Bezzecchi. Il terzo scalino del podio è stato conquistato da Pecco Bagnaia, nonostante l'incidente occorsogli appena una settimana fa al GP di Barcellona. Il campione del mondo in carica guidava una Ducati tutta gialla, disegnata da Aldo Drudi, in omaggio alla storia dell'azienda bolognese.