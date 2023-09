Firenze, Batistuta candidato sindaco: clamorosa idea del centrodestra

La suggestione rimbalza direttamente da Firenze e ha del clamoroso: ad anticiparla è stata La Nazione, malgrado al momento non sia ancora arrivata alcuna conferma in tal senso. L'ex centravanti viola Gabriel Batistuta sarebbe uno dei nomi presi in considerazione dal centrodestra per la corsa a futuro sindaco del capoluogo toscano. Col non trascurabile dettaglio dell'assenza di passaporto italiano, per il quale occorrerebbe porre rimedio laddove si volesse realmente concretizzare l'ipotesi dell'ex bomber viola in corsa per Palazzo Vecchio.